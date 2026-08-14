/బెస్ట్ స్వాతంత్ర దినోత్సవ వీడియో విషెస్..

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Published: Aug 14, 2026, 06:40 PM|Updated: Aug 14, 2026, 06:45 PM

Happy 80th Independence Day 2026 Video: గత 79 ఏళ్లలో భారతదేశం ఎన్నో సవాళ్లను అధిగమించి అద్భుత విజయాలను సొంతం చేసుకుంది. ప్రపంచంలోనే అత్యంత వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న ఆర్థిక వ్యవస్థల్లో ఒకటిగా నిలిచింది. చంద్రయాన్ తో పాటు మంగళ్యాన్ వంటి విజయాలతో ఇస్రో ప్రపంచ గుర్తింపు పొందింది. డిజిటల్ ఇండియా తో పాటు ప్రత్యేకమైన UPI వంటి ఆవిష్కరణలతో సాంకేతిక రంగంలో ముందుకు సాగింది. ఇలా మరిన్ని లక్ష్యాలతో ప్రపంచ చరిత్రలోనే నిలిచిపోవాలని కోరుకుంటూ.. దేశభక్తిని పెంపొందించడానికి మీ స్నేహితులకు శ్రేయోభిలాషులకు ఇలా సోషల్ మీడియా ద్వారా 80వ స్వాతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలపండి..

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