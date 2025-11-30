Happy Birthday: జీ మీడియా ఎస్సెల్‌ గ్రూప్‌ అధినేత సుభాష్‌ చంద్ర.. నేడు 75వ పుట్టిన రోజు..

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Happy Birthday Dr Subhash Chandra: జీ మీడియా ఎస్సెల్‌ గ్రూప్ అధినేత సుభాష్ చంద్ర. ఆయన పుట్టిన రోజు నేడు 75వ వసంతంలోకి అడుగు పెట్టారు. ఆయన ఓ దార్శనికుడు.. మార్గదర్శకుడు. అసాధ్యం అనే పదం తెలియని సుసాధ్యుడు. 35 ఏళ్ల క్రితమే ఎంతోమందికి ఆయన ఉపాధి కల్పించారు. ఈ దార్శనీకుడి పుట్టిన రోజు సందర్భంగా జన్మదిన శుభాకాంక్షలు.

  • Nov 30, 2025, 09:17 PM IST

 Happy Birthday Dr Subhash Chandra: హ్యాపీ బర్త్‌ డే టూ యు సుభాష్ చంద్ర. మీడియా మొఘల్‌..  జీ మీడియా ఎస్సెల్‌ గ్రూప్ అధినేత. 35 ఏళ్ల క్రితమే లక్షలాదిమందికి కలలు, విలాసవంతమైన జీవితం, జీవనోపాధి కల్పించారు సుభాష్‌ చంద్ర. దేశ ఖజానాకు ఆయన ఆదాయ వనరును అందించారు. నేడు ఒక సక్సెస్‌ఫుల్‌ వ్యాపారవేత్తగా కూడా తన మార్కును చూపించాడు. ఈరోజు 75వ వసంతంలోకి అడుగుపెట్టిన సుభాష్ చంద్రకు హృదయపూర్వక జన్మదిన శుభాకాంక్షలు..

