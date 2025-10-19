English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Diwali Wishes: దీపావళి శుభాకాంక్షలు WhatsApp స్టేటస్ వీడియో..

Diwali WhatsApp Wishes: దీపావళి రోజున సాయంత్రం పూట లక్ష్మీదేవిని పూజించడం ఒక ఆడవాయితీగా వస్తోంది. పాలసముద్రం మథనంలో లక్ష్మీదేవి ఉద్భవించిన రోజు దీపావళి అమావాస్య అని అందరూ చెప్పుకుంటూ ఉంటారు.. అలాగే లక్ష్మీదేవిని సంపదతో పాటు ఐశ్వర్యం శ్రేయస్సుకు అధిపతి దేవతగా వర్ణిస్తారు. అందుకే దీపావళి సాయంత్రం వేళలో లక్ష్మీదేవిని పూజించడం వల్ల సాక్షాత్తు అమ్మవారే ఇంట్లోకి ప్రవేశిస్తుందని భక్తుల నమ్మకం. అందుకే ప్రతి ఒక్కరు దీపావళి సాయంత్రం పూట లక్ష్మీ అమ్మవారిని పూజించి.. కోరికలు కోరుకొంటూ ఉంటారు. మీరు కూడా ఈ సంవత్సరం అమ్మవారిని పూజించి.. మీ జీవితంలో వెలుగులు నింపాలని కోరుకుంటూ.. ఇలా మీ మేలుకోరే వారందరికీ శుభాకాంక్షలు పంపండి.

  • Oct 19, 2025, 03:02 PM IST

