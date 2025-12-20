Hardik Pandya: టీ20ల్లో టీమిండియా ఆటగాళ్ల దూకుడు గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన పని లేదు. శుక్రవారం అహ్మదాబాద్లోని నరేంద్రమోదీ స్టేడియం వేదికగా దక్షిణాఫ్రికాతో జరిగిన టీ20 మ్యాచ్లోనూ అదే దూకుడును కొనసాగించారు. కాగా.. భారత ప్లేయర్ల దూకుడైన బ్యాటింగ్ కారణంగా కెమెరామెన్కు గాయాలయ్యాయి. కార్బిన్ బోష్ వేసిన 13వ ఓవర్లోని ఓ బంతిని ఆల్రౌండర్ హార్దిక్ పాండ్యా మిడాఫ్ దిశగా సిక్స్ కొట్టాడు. అయితే.. బంతి బౌండరీ లైన్ బయట విధుల్లో ఉన్న కెమెరామన్ చేతిని తాకింది. వెంటనే భారత ఫిజియో వచ్చి అతనికి పెయిన్ రిలీఫ్ స్ప్రే చేసినప్పటికి కూడా నొప్పి తగ్గకపోవడంతో ఐస్ బ్యాగ్ పెట్టుకున్నాడు. అయితే.. ఈ విషయాన్ని గమనించిన హార్దిక్ పాండ్యా భారత ఇన్నింగ్స్ ముగిసిన తరువాత ఫీల్డింగ్కు వెళ్లే ముందు కెమెరామన్ వద్దకు వెళ్లాడు. అతడికి క్షమాపణలు చెప్పడంతో పాటు హగ్ ఇచ్చాడు. ఇందుకు సంబంధించిన వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది.