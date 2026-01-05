English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Hareesh Rao: హరీష్‌ రావుకు భారీ ఊరట.. సుప్రీం కోర్టు సంచలన తీర్పు..!

Hareesh Rao: హరీష్‌ రావుకు భారీ ఊరట.. సుప్రీం కోర్టు సంచలన తీర్పు..!

Hareesh Rao Phone Tapping Issue: ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసులో కీలక పరిణామం చోటు చేసుకుంది. ఈ కేసులో బీఆర్ఎస్ నేత, మాజీ మంత్రి హరీష్ రావును విచారించాలా వద్దా అనే అంశాన్ని ఇవాళ సుప్రీం కోర్టు తేల్చనుంది. అయితే, అనూహ్యంగా సుప్రీం కోర్టు హరీష్‌ రావు ఫోన్‌ ట్యాపింగ్‌ విచారణను కొట్టివేసింది.  అంతకు ముందు అనుమతి ఇవ్వాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సుప్రీం కోర్టును ఆశ్రయించింది. కాగా, ఫోన్ ట్యాపింగ్ ఆరోపణలపై గతంలో పంజాగుట్ట పోలీస్ స్టేషన్‎లో హరీష్ రావుపై కేసు నమోదయ్యింది.

  Jan 5, 2026, 11:37 AM IST

 Hareesh Rao Phone Tapping Issue: మాజీ మంత్రి హరీష్‌రావు ఫోన్‌ ట్యాపింగ్‌ కేసులో కీలకమైన రోజు. చక్రధర్ గౌడ్ ఫిర్యాదు మేరకు పంజాగుట్ట పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు.  ఈ కేసును సవాల్ చేస్తూ హరీష్​ రావు హైకోర్టును ఆశ్రయించారు. కాగా  హరీష్ రావుపై నమోదైన FIR ‎ను హైకోర్టు క్వాష్ చేసింది. దీంతో తెలంగాణ హైకోర్టు తీర్పును సవాల్ చేస్తూ తెలంగాణ ప్రభుత్వం సుప్రీంకోర్టులో పిటిషన్ దాఖలు చేసింది. ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసులో హరీష్​ రావును విచారించేందుకు అనుమతి ఇవ్వాలని సుప్రీం కోర్టును ప్రభుత్వం కోరింది. ఈ అంశంపై ఇవాళ సుప్రీం కోర్టు తీర్పు ఇచ్చింది. హరీష్‌ రావు ఫోన్‌ ట్యాపింగ్‌ విచారణ పిటిషన్‌ను కొట్టివేసింది.

