/Harish Rao Arrest: ఉద్రిక్తంగా మారిన టీఎన్జీవో ధర్నా.. బీఆర్ఎస్ హరీష్ రావు అరెస్ట్..హనుమకొండలో హైటెన్షన్!

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Written ByHarish Darla
Published: Aug 27, 2026, 07:20 PM|Updated: Aug 27, 2026, 07:20 PM
Harish Rao Arrested in Hanamkonda: తెలంగాణలో మరోసారి రాజకీయాలు హీటెక్కాయి. ముఖ్యంగా సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు దక్కాల్సిన బెనిఫిట్స్ పై కాంగ్రెస్ సర్కారును ఏకీపారేస్తుంది. ఇప్పటికే రిటైర్డ్ ఉద్యోగుల పెండింగ్ బకాయిలు, డీఏలు, ఇతర అలవెన్సులు వెంటనే విడుదల చేయాలని ప్రభుత్వంపై విమర్శలు గుప్పిస్తుంది. దీనిలో భాగంగా హనుమకొండలో హనుమకొండ కలెక్టరేట్ వద్ద టీఎన్జీవోల ధర్నాలో మాజీ మంత్రి హరీష్ రావు పాల్గొన్నారు.ఈ నేపథ్యంలో ప్రభుత్వంపై తీవ్ర విమర్శలు చేశారు.

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