Harish Rao: సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి ఒక బ్లాక్‌ మెయిలర్‌: హరీష్‌రావు

Harish Rao On CM Revanth: సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి పాలనలో ఏ ఒక్క వర్గం సంతోషంగా లేదని హరీష్‌ రావు ఎద్దెవ చేశారు. ఫీజు రీఎంబర్స్‌మెంట్‌ అడిగితే కాలేజీలపై విజిలెన్స్‌ దాడులు జరుపుతున్నారు.రెండేళ్లలో రెండు రూపాయలు కూడా ఫీజు రీఎంబర్స్‌మెంట్‌కు  ఇవ్వలేదన్నారు. పెన్షన్లు, రేషన్‌ బంద్‌ అవుతోందని సీఎం బ్లాక్ మెయిల్‌ చేస్తున్నారన్నారు.

  • Nov 7, 2025, 04:02 PM IST

Harish Rao On CM Revanth: సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి ఒక బ్లాక్‌ మెయిలర్‌ అని విమర్శించారు..మాజీ మంత్రి హరీష్‌రావు. సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి పాలనలో ఏ ఒక్క వర్గం సంతోషంగా లేదన్నారు. పెన్షన్లు, రేషన్‌ బంద్‌ అవుతోందని సీఎం బ్లాక్‌ మెయిల్ చేస్తున్నారని మండిపడ్డారు. సీఎంకు ఓటమి భయం పట్టుకుందని..ఫ్రస్టేషన్‌తోనే సీఎం బ్లాక్‌మెయిల్‌కు పాల్పడుతున్నారని చెప్పారు. ఈ ఎన్నికలు వికాసానికి, విధ్వంసానికి మధ్య జరుగుతున్న ఎన్నిక అని..వికాసం కావాలో, విధ్వంసం కావాలో ప్రజలే తేల్చుకోవాలన్నారు మాజీ మంత్రి హరీష్‌రావు. 

