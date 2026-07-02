/చీము నెత్తురు ఉంటే జూపల్లి రాజీనామా చేయాలి: హరీష్ రావు

Harish Rao Vs Jupally Krishna Rao: జూపల్లి కృష్ణారావుకు చీము నెత్తురు ఉంటే వెంటనే రాజీనామా చేయాలని మాజీ మంత్రి హరీష్ రావు సవాల్ విసిరారు. నిన్న బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం 8 లక్షల కోట్లు అప్పు చేసిందని ఆరోపణలు చేశారని.. ఈరోజు 7 లక్షల కోట్లు అప్పు చేసిందని అంటున్నారని ఒక్క రోజులోనే లక్ష కోట్ల అప్పు తగ్గించాడని ఫైర్ అయ్యారు. ఈరోజు చర్చకు వచ్చి ఉంటే 4 లక్షల కోట్లు అని తేలిపోయేదన్నారు. కేటీఆర్ రేవంత్ రెడ్డికి సవాల్ విసిరితే.. జూపల్లి కృష్ణారావు తెలంగాణ భవన్కు వస్తానని, ఈరోజు సబ్జెక్ట్ లేక తోక ముడిచి వెళ్ళిపోయారని ఎద్దేవా చేశారు.