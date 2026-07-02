Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Videos
  • /చీము నెత్తురు ఉంటే జూపల్లి రాజీనామా చేయాలి: హరీష్ రావు

Written ByAshok Krindinti
Published: Jul 02, 2026, 05:40 PM|Updated: Jul 02, 2026, 06:28 PM

Harish Rao Vs Jupally Krishna Rao: జూపల్లి కృష్ణారావుకు చీము నెత్తురు ఉంటే వెంటనే రాజీనామా చేయాలని మాజీ మంత్రి హరీష్‌ రావు సవాల్ విసిరారు. నిన్న బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం 8 లక్షల కోట్లు అప్పు చేసిందని ఆరోపణలు చేశారని.. ఈరోజు 7 లక్షల కోట్లు అప్పు చేసిందని అంటున్నారని ఒక్క రోజులోనే లక్ష కోట్ల అప్పు తగ్గించాడని ఫైర్ అయ్యారు. ఈరోజు చర్చకు వచ్చి ఉంటే 4 లక్షల కోట్లు అని తేలిపోయేదన్నారు. కేటీఆర్ రేవంత్ రెడ్డికి సవాల్ విసిరితే.. జూపల్లి కృష్ణారావు తెలంగాణ భవన్‌కు వస్తానని, ఈరోజు సబ్జెక్ట్ లేక తోక ముడిచి వెళ్ళిపోయారని ఎద్దేవా చేశారు.

Recommended Videos

చీము నెత్తురు ఉంటే జూపల్లి రాజీనామా చేయాలి: హరీష్ రావు
01:43
TRS Kavitha Arrest: టీఆర్ఎస్ కవిత అరెస్టు..ఉప్పల్ భగాయత్‌లో కవితను ఈడ్చుకెళ్లిన తెలంగాణ పోలీసులు!
01:06
Tamil Nadu Deputy CM: డిప్యూటీ సీఎంగా ఎన్నికయ్యేందుకు త్రిషకు తొలగిన అడ్డంకి..రాజకీయాలకు దూరంగా లారెన్స్!
07:19
కవితను లాగి పడేసిన పోలీసులు.. బొల్లారం పోలీస్ స్టేషన్‌కు తరలింపు..!
01:06
స్టూడెంట్‌ను 3 కి.మీ. మోసుకుని.. ఆసుపత్రికి తరలించిన వార్డెన్
03:20
Harish Rao: గన్‌పార్క్‌కు బయల్దేరిన హరీష్ రావు అరెస్ట్.. తోపులాటతో ఉద్రిక్తత!
02:09
Gun Park: గన్‌పార్క్‌కు చేరుకున్న మంత్రులు అడ్లూరి, పొన్నం, అజారుద్దీన్‌: భారీగా మోహరించిన పోలీసులు
00:33
Gold Selling Reason: భారతీయులు గోల్డ్ ను అమ్ముకోవడానికి 10 కారణాలు ఇవే!
04:45
Telangana Rythu Bharosa: అకౌంట్లోకి రైతు భరోసా పైసలు..బ్యాంకు ఖాతాలో చెక్ చేసుకున్నారా?
09:08
లెనిన్ ట్రైలర్ ఈవెంట్.. అభిమానులకు క్షమాపణలు చెప్పిన అఖిల్
01:01
కొండగట్టు అంజన్నకు అగ్గిపెట్టెలో ఇమిడే పట్టు శాలువా
00:53
Bhagirath Bail Petition: భగీరథ్ బెయిల్ పిటిషన్‌పై నేడు హైకోర్టులో విచారణ
06:35

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
జగిత్యాల ప్రగతి పథం.. చల్గల్‌లో కేంద్రీయ విద్యాలయం.. ఎమ్మెల్యే సంజయ్ కీలక ప్రకటన..!
Jagtial News36 min ago
2
Karimnagar55 min ago
3
Kalvakuntla Kavitha1 hr ago
4
Karimnagar1 hr ago
5
Ayodhya Mandir Funds1 hr ago