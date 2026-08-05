/Harish rao: చంద్రబాబు తెలంగాణ ప్రజల నోటికాడి బువ్వను లాక్కొవడానికి చూస్తున్నాడు.. హరీష్ రావు సంచలన వ్యాఖ్యలు..

Harish Rao: తెలంగాణ ప్రజలకు తాగు, సాగు నీరులేకుండా ఏపీ చూస్తుందని మాజీ మంత్రి హరీష్ రావు ధ్వజమెత్తారు. తెలంగాణకు ఇచ్చిన ప్రాజెక్టులు రద్దు చేయాలనే ధైర్యం ఏపీకి ఎక్కడిదన్నారు. కేసీఆర్ ప్రభుత్వంలో 7 ప్రాజెక్టులకు అనుమతులు తెస్తే.. ఆ అనుమతులు రద్దు చేయాలని ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రతిపాదిస్తే, జీఆర్ఎంబీ వాడు ఎజెండాలో పెట్టాడనిగుర్తుచేశారు. కాళేశ్వరం, సీతారామ లాంటి 7 ప్రాజెక్టులు రద్దు చేయాలని.. తెలంగాణ నోటికాడ ముక్క లాక్కొవడానికి ఏపీ ప్రయత్నిస్తుందని మండిపడ్డారు. ఇంత జరుగుతున్న సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఏంచేస్తున్నాడని విమర్శలు గుప్పించారు.