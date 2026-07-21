/రేవంత్ రెడ్డి పంతానికి పోయి రాష్ట్రాన్ని ఫణంగా పెడుతున్నారు: హరీష్‌ రావు

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Written ByAshok Krindinti
Published: Jul 21, 2026, 04:20 PM|Updated: Jul 21, 2026, 05:06 PM

Harish Rao Annaram Sundilla Barrages Issue: రేవంత్ రెడ్డి పంతానికి పోయి రాష్ట్రాన్ని ఫణంగా పెడుతున్నారని మాజీ మంత్రి హరీష్ రావు విమర్శించారు. జీ తెలుగు న్యూస్‌తో హరీష్‌ రావు మాట్లాడుతూ.. అన్నారం, సుందిళ్ల బ్యారేజీలను చెక్ చేసుకోవాలని NDSA సలహా ఇచ్చిందన్నారు. ఈరోజు ఉన్న పరిస్థితుల్లో అన్నారం, సుందిళ్ల బ్యారేజీలలో నీళ్లు లిఫ్ట్ చేసి మినిమం లెవెల్ మెయింటెయిన్ చేసి ఎల్లంపల్లికి నీళ్లు తెచ్చే అవకాశం ఉందని రిటైర్డ్ ఇంజినీర్లు చెప్పారని గుర్తు చేశారు. చిన్న రబ్బర్ డ్యాం, కాఫర్ డ్యాం వేసి నీళ్ళు లిఫ్ట్ చేద్దామని ప్రస్తుత ఇరిగేషన్ శాఖ కూడా ప్రభుత్వానికి లేఖ రాసిందన్నారు. వీళ్లు చెప్పింది వినకుండా.. శాస్త్రి లాంటి నిపుణులు చెప్పింది వినకుండా రేవంత్

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