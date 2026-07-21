/నీళ్లు ఉన్నా ఎత్తిపోయరు.. ఇది నేరపూరిత నిర్లక్ష్యం: హరీష్ రావు

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Written ByAshok Krindinti
Published: Jul 21, 2026, 04:40 PM|Updated: Jul 21, 2026, 05:07 PM

Harish Rao on Kaleshwaram Project: గోదావరిలో సమృద్ధిగా నీటి ప్రవాహం ఉన్నా.. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ప్రాజెక్టుల నుంచి నీటిని ఎత్తిపోయకుండా నిర్లక్ష్యం వహిస్తోందని మాజీ మంత్రి హరీష్‌ రావు అన్నారు. జీ తెలుగు న్యూస్‌తో హరీష్‌ రావు మాట్లాడుతూ.. దేవాదుల ప్రాజెక్ట్ కింద 10 మోటార్లకు గానూ కేవలం 5 మోటార్లు మాత్రమే నడిపిస్తూ ఉద్దేశపూర్వకంగా నీటిని నిలిపివేశారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. వర్షాభావంతో ఉన్న వరంగల్, హన్మకొండ జిల్లాల రైతులకు దేవాదుల ద్వారా సాగునీరు ఇచ్చే అవకాశం ఉన్నా ప్రభుత్వం పట్టించుకోవడం లేదన్నారు. బీఆర్ఎస్ హయాంలోనే దేవాదుల పనులను పూర్తి చేసి 3.50 లక్షల ఎకరాలకు నీరు అందించామని చెప్పారు. 

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