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  • /Harish Rao: దేనిపైన అయినా రేవంత్‌ రెడ్డికి చర్చకు సిద్ధమా? హరీశ్‌ రావు సవాల్‌

Published: Aug 15, 2026, 09:20 PM|Updated: Aug 15, 2026, 09:20 PM
Harish Rao Strong Counter To Revanth Reddy Comments In Sangareddy Meeting Watch Video

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