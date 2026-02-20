Delhi Road Accident: చంపేసి.. సారీ చెబుతారా?.. కన్నీరు పెట్టిస్తున్న ఓ తల్లి ఆవేదన..

Delhi Road Accident Mom Seeks Justice: ఢిల్లీలో జరిగిన ఓ ప్రమాదం దేశం మొత్తాన్ని కలచివేస్తుంది. ఎన్నో సందేహాలు మరెన్నో ప్రశ్నలను లేవనెత్తుతుంది. ఓ తల్లిని ఒంటరిని చేసిన ఆ ప్రమాదం అందరి హృదయాలను పిండేస్తుంది. నా కొడుకును చంపి క్షమాపణలు చెబుతారా అంటూ ఆ తల్లి ప్రశ్నించడం కన్నీళ్లు పెట్టిస్తుంది. ఇంతకు ఆ ప్రమాదం ఏంటి? దానికి కారకులు ఎవరు? ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.
Delhi Road Accident Mom Seeks Justice: దేశంలో నిత్యం వందల సంఖ్యలో రోడ్డు ప్రమాదాలు జరుగుతున్నాయి. వేలాది కుటుంబాలను విషాదంలో నింపుతున్న ఆ ఘటనలు కొందరి జీవితాలను రోడ్డున పడేలా చేస్తున్నాయి. ఇలాంటి హృదయ విదారక ఘటన ఫిబ్రవరి 3న ఢిల్లీలో జరిగింది. ఓ తల్లిని ఒంటరిని చేసింది. ఢిల్లీలోని ద్వారక ప్రాంతంలో లైసెన్స్ లేకుండా ఎస్యూవీ కారు నడుపుతూ ఓ 15 ఏళ్ల కుర్రాడు ఎదురుగా వస్తున్న బైకును ఢీ కొట్టాడు. ఈ ఘటనలో సాహిల్ ధనేశ్ర అనే 23 ఏళ్ల యువకుడు ప్రాణాలు కోల్పోయాడు. తన కుటుంబానికి ఆసరాగా ఉండేందుకు చిన్న చిన్న పనులు చేసుకుంటూ ఉన్నత చదువుల కోసం ప్రయత్నాల్లో ఉన్న ఆ యువకుడి మరణంతో అతడి తల్లి ఏకాకి అయింది. తిరిగి రాని లోకాలకు వెళ్ళిన కుమారుడి కోసం కన్నీరు మున్నీరుగా విలపించింది. ఇదే ప్రమాదం మరొకరి జీవితాన్ని కూడా చిన్నాభిన్నం చేసింది.