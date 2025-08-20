English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Nagarjuna Sagar: నాగార్జున సాగర్ ప్రాజెక్ట్‌కు భారీగా వరద నీరు.. 26 గేట్ల ద్వారా నీటి విడుదల

Nagarjuna Sagar Gates Opened: నాగార్జున సాగర్ ప్రాజెక్టుకు భారీ వరద ప్రవాహం కొనసాగుతోంది. 26 గేట్ల ద్వారా నీటి విడుదల కొనసాగుతోంది. 26 గేట్లు పది అడుగుల మేర పైకి ఎత్తి  3,57,708 క్యూసెక్కుల నీటిని దిగువకు విడుదల చేస్తున్నారు. 

==> ఇన్ ఫ్లో : 4,10,676 క్యూసెక్కులు.

==> ఔట్ ఫ్లో : 4,06,430 క్యూసెక్కులు.

==> ప్రస్తుత నీటి మట్టం : 584.00అడుగులు... 

==> పూర్తి స్థాయి నీటి మట్టం : 590.00 అడుగులు.

==> ప్రస్తుతం ప్రాజెక్టు లో నీటి నిల్వ సామర్థ్యం : 294.5500 టీఎంసీలు

==> ప్రాజెక్టు పూర్తి స్థాయి నీటి నిల్వ సామర్థ్యం : 312.0450

==> ప్రధాన జల విద్యుత్ కేంద్రంలో కొనసాగుతున్న విద్యుత్ ఉత్పత్తి.

==> కుడి, ఎడమ కాలువలకు కొనసాగుతున్న నీటి విడుదల.

