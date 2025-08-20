Nagarjuna Sagar: నాగార్జున సాగర్ ప్రాజెక్ట్కు భారీగా వరద నీరు.. 26 గేట్ల ద్వారా నీటి విడుదల
Nagarjuna Sagar Gates Opened: నాగార్జున సాగర్ ప్రాజెక్టుకు భారీ వరద ప్రవాహం కొనసాగుతోంది. 26 గేట్ల ద్వారా నీటి విడుదల కొనసాగుతోంది. 26 గేట్లు పది అడుగుల మేర పైకి ఎత్తి 3,57,708 క్యూసెక్కుల నీటిని దిగువకు విడుదల చేస్తున్నారు.
==> ఇన్ ఫ్లో : 4,10,676 క్యూసెక్కులు.
==> ఔట్ ఫ్లో : 4,06,430 క్యూసెక్కులు.
==> ప్రస్తుత నీటి మట్టం : 584.00అడుగులు...
==> పూర్తి స్థాయి నీటి మట్టం : 590.00 అడుగులు.
==> ప్రస్తుతం ప్రాజెక్టు లో నీటి నిల్వ సామర్థ్యం : 294.5500 టీఎంసీలు
==> ప్రాజెక్టు పూర్తి స్థాయి నీటి నిల్వ సామర్థ్యం : 312.0450
==> ప్రధాన జల విద్యుత్ కేంద్రంలో కొనసాగుతున్న విద్యుత్ ఉత్పత్తి.
==> కుడి, ఎడమ కాలువలకు కొనసాగుతున్న నీటి విడుదల.