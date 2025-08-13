Heavy Rain Alert: ఈ నాలుగు రోజులు డేంజర్..అస్సలు బయటకి రావొద్దు..ప్రభుత్వం హెచ్చరిక!

Hyderabad Rain Big Alert: ఈ నెల 13వ తేది పశ్చి మ మధ్య బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడనం ఏర్పడే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. దీని ప్రభావంతో తెలంగాణలో పలు జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు కురనున్నాయి. ముఖ్యంగా హైదరాబాద్ లో వరుణుడు తన ప్రతాపం చూపించనున్నాడు. ఈ నేపథ్యంలో పలు ప్రాంతాల్లో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురవనున్నాయి. ఉరుములు, మెరుపులతో పాటు గంటకు 30 నుంచి 40 కిలోమీటర్ల వేగంతో ఈదురుగాలులు వీస్తాయని తెలిపింది. తెలంగాణలో కొన్ని జిలాల్లు మినహాయిస్తే అన్ని జిల్లాలకు ఎల్లో అలర్ట్ జారీ చేసింది. మరోవైపు ఈ నెల 14 నుంచి 17 మధ్య హైదరాబాద్ కు వాతావరణ శాఖ రెడ్ అలర్ట్ జారీ చేసింది. ఈ నేపథ్యంలో హైదరాబాద్ లో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు పడే అవకాశాలున్నాయి.