TG Rains: ఈ జిల్లాలకు అలెర్ట్‌.. 2 రోజులపాటు భారీవర్షాలు..

TG Rains 2 Days Alert: తెలంగాణలో రెండు రోజులు వర్షాలు కురవనున్నాయని హైదరాబాద్‌ వాతావరణ కేంద్రం తెలిపింది. ఈ నెల 15, 16 తేదీల్లో తేలిక పాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు కురుస్తాయని పేర్కొంది. దీంతో తెలంగాణలోని పలు జిల్లాల్లో ఉరుములు, మెరుపులతో పాటు గంటకు 30 నుంచి 40 కిలోమీటర్ల వేగంతో ఈదురు గాలులు వీస్తాయని తెలిపింది. 

  • Mar 13, 2026, 01:03 PM IST

TG Rains 2 Days Alert: తెలంగాణలో ఈ నెల 19వ తేదీ వరకు తేలిక పాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు కురవనున్నాయి. ఈ ప్రభావం హైదరాబాద్‌ సహా ఉమ్మడి అదిలాబాద్‌, వరంగల్‌, మహబూబాబాద్‌, మెదక్‌, ఖమ్మం, నల్గొండ జిల్లాల్లో అధికంగా ఉంటుందని అధికారులు చెప్తున్నారు. వర్షాలతో మండుతున్న ఎండలు, ఉక్కపోతకు స్వల్ప ఉపశమనం కలగనుంది. వర్షాలు మొదలయ్యే వరకూ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఎండలు దంచికొట్టనున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో రైతులు కూడా తగు వ్యవసాయ జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు వాతావరణ శాఖ అధికారులు.

