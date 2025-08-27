Hyderabad Rains: మరోసారి దంచి కొడుతున్న వానలు.. హైదరాబాద్ లో జనజీవనం అస్తవ్యస్తం..

Hyderabad: కుండపోతగా కురుస్తున్న వానలతో హైదరాబాద్ జనజీవనం అస్తవ్యస్తంగా మారిపోయింది. ఒకవైపు వినాయక చవితి పండగ నేపథ్యంలో ఎక్కడికక్కడ ట్రాఫిక్ కు అంతరాయం ఏర్పడింది. మరోవైపు జనాలు బైటకు వెళ్లాలంటే భయపడే సిట్యువేషన్ ఏర్పడింది. ఎక్కడికక్కడ రోడ్లన్ని చెరువులుగా, కాలనీలు కెనాల్స్ లా మారాయి. అంతే కాకుండా.. భారీగా కురుస్తున్న వర్షాల నేపథ్యంలో సీఎం రేవంత్ అధికారులకు కీలక సూచనలు చేశారు. ఇప్పటికే వాతావరణ కేంద్రం పలు జిల్లాలకు ఆరెంజ్ అలర్ట్ ను జారీ చేసింది. మరోవైపు హైదరాబాద్ లో రోడ్లన్ని భారీగా నీళ్లతో పొంగిపొర్లుతున్నాయి. మ్యాన్ హోల్స్, కరెంట్ షాక్ ఘటనలతో జాగ్రత్తగా ఉండాలని అధికారులు సూచిస్తున్నారు.