Heavy Rains: ముంచేసిన వరద వాటర్ ట్యాంక్ ఎక్కి కార్మికుల కేకలు..

Heavy Rains In Kamareddy: కామారెడ్డిని వరద ముంచేస్తుంది. ఈ నేపథ్యంలో అక్కడ వాటర్ ట్యాంక్ ఎక్కి కూడా కార్మికులు కేకలు వేయడంతో అక్కడి కార్మికులను కూడా రక్షించారు. నిజం సాగర్‌ వద్ద ఓ వంతెన తెగింది ఈ పనుల కోసం వచ్చిన కార్మికులను కూడా వరద ముంచెత్తడంతో ఈ ఘటన చోటుచేసుకుంది.

  • Aug 27, 2025, 04:43 PM IST

 Heavy Rains In Kamareddy: కుండ పోత వర్షాలకు కామారెడ్డి జిల్లా కకావికలమై పోతుంది. ఈ నేపథ్యంలో నిజాం సాగర్ మండలంలోని బొగ్గు గుడిసే వద్ద పనుల కోసం వచ్చిన కార్మికులు కూడా వరద నీటిలో చిక్కుకున్నారు. వాళ్లు అక్కడ వాటర్ ట్యాంక్ పై ఎక్కి కేకలు వేయడంతో అక్కడ నుంచి వారిని రక్షించారు. సహాయక బృందాలు రాకపోకల మార్గాలు కూడా చెరువుల్లో ఉధృతి కూడా పెరిగిపోయింది.

