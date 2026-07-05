/Rains in Mumbai: ముంబైను ముంచెత్తున్న భారీ వర్షాలు.. పలు ప్రాంతాలకు రెడ్ అలర్ట్..

Mumbai Rains: ముంబై మహా నగరాన్ని భారీ వర్షాలు ముంచెత్తుతున్నాయి. జనజీవనం అంతా అస్తవ్యస్తంగా మారిపోయింది. రోడ్లన్ని చెరువులను తలపిస్తున్నాయి. గత 24 గంటల్లో పలు ప్రాంతాల్లో 200 మిల్లీమీటర్లకు పైగా వర్షపాతం నమోదు కాగా, కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఏకంగా 300 మిల్లీమీటర్ల భారీ వర్షం కురిసింది. ఈ నేపథ్యంలో వాతావరణ శాఖ మరోసారి ముంబైలోని పలు ప్రాంతాలకు రెడ్ అలర్ట్ జారీ చేసింది. వాతావరణ సూచన దృష్ట్యా, ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని, అత్యవసరం అయితే తప్ప బయటకు రాకూడదని బృహన్ముంబై మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ (బీఎంసీ) విజ్ఞప్తి చేసింది.