Heavy Rains Traffic Jam In Hyderabad:తెలంగాణలో రాగల మూడు రోజులపాటు మోస్తారు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరించింది. ఈరోజు కూడా హైదరాబాద్లోని పలు ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షాలు ఒక్కసారిగా కురిశాయి. దీంతో పలు ప్రాంతాల్లో తీవ్ర ట్రాఫిక్ జామ్ కూడా అయింది. ఆగ్నేయ బంగాళాఖాతంలో చక్రవాత ఆవర్తనం వల్ల ఆంధ్ర తమిళనాడు సరిహద్దుల్లో భారీ వర్షాలు కురిశాయి. మరో మూడు రోజులపాటు తెలంగాణలో ఇదే వాతావరణ పరిస్థితులు ఏర్పడనున్నాయని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరించింది. పలు రోడ్లన్నీ జలమయం అయ్యాయి. తీవ్ర ట్రాఫిక్ ఇబ్బందులు కూడా పడుతున్నారు.