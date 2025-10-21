English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Videos
  • Heavy Rains: హైదరాబాద్‌లో దంచికొడుతున్న వానాలు.. ఈ ఏరియాల్లో ఫుల్‌ ట్రాఫిక్‌ జామ్‌..!

Heavy Rains: హైదరాబాద్‌లో దంచికొడుతున్న వానాలు.. ఈ ఏరియాల్లో ఫుల్‌ ట్రాఫిక్‌ జామ్‌..!

Heavy Rains Traffic Jam In Hyderabad: హైదరాబాద్‌లో వాతావరణం ఒక్కసారిగా మారిపోయింది. ఉదయం ఎండలు ఉండి సాయంత్రం వరకు పూర్తిగా వాతావరణం మారిపోయి పలు ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షాలు కురిశాయి. దీంతో వాతావరణం ఒక్కసారిగా మారిపోయింది. ఆగ్నేయ బంగాళాఖాతంలో ఉపరితల చక్రవాత ఆవర్తనం వల్ల తమిళనాడు ఆంధ్ర సరిహద్దుల్లో కూడా భారీ వర్షాలు కురిశాయి..

  • Oct 21, 2025, 08:12 PM IST

Heavy Rains Traffic Jam In Hyderabad:తెలంగాణలో రాగల మూడు రోజులపాటు మోస్తారు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరించింది. ఈరోజు కూడా హైదరాబాద్‌లోని పలు ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షాలు ఒక్కసారిగా కురిశాయి. దీంతో పలు ప్రాంతాల్లో తీవ్ర ట్రాఫిక్‌ జామ్‌ కూడా అయింది. ఆగ్నేయ బంగాళాఖాతంలో చక్రవాత ఆవర్తనం వల్ల ఆంధ్ర తమిళనాడు సరిహద్దుల్లో భారీ వర్షాలు కురిశాయి. మరో మూడు రోజులపాటు తెలంగాణలో ఇదే వాతావరణ పరిస్థితులు ఏర్పడనున్నాయని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరించింది. పలు రోడ్లన్నీ జలమయం అయ్యాయి. తీవ్ర ట్రాఫిక్‌ ఇబ్బందులు కూడా పడుతున్నారు.

Video ThumbnailPlay icon

Trending News