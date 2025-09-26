Heavy Rains In Hyderabad: హైదరాబాద్ వ్యాప్తంగా రాత్రి నుంచి వానలు కురుస్తూనే ఉన్నాయి. ఒక్కసారిగా కుండపోత వర్షం కూడా కురుస్తుంది. ఈ నేపథ్యంలో పలు ప్రాంతాల్లో రోడ్లన్నీ జలమయమైపోయాయి. ట్రాఫిక్ కూడా భారీగా స్తంభించిపోయింది. దూసుకొస్తున్న వాన గండం వల్ల జంట జలాశయాలకు వరద పోటెత్తింది. అధికారులు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి కూడా కీలక ఆదేశాలు జారీ చేశారు.
Heavy Rains In Hyderabad: భారీ వర్షం కారణంగా జంట జలాశయాలు ప్రమాదకరంగా మారాయి. ఉస్మాన్ సాగర్ పది గేట్లు ఓపెన్ చేశారు. హిమాయత్ సాగర్ కి 4 గేట్లు ఓపెన్ చేశారు. భారీ వర్షాల వల్ల మూసి ఉగ్రరూపం దాలుస్తోంది. ఆ పరివాహక ప్రాంతాల్లో జీహెచ్ఎంసీ కూడా అలెర్ట్ ప్రకటించింది. హైదరాబాద్లో భారీ వర్షాల కారణంగా సీఎం రేవంత్ రెడ్డి కూడా అధికారులను కీలక సూచనలు చేశారు. ఎప్పటికప్పుడు అందుబాటులో ఉండాలని ఆదేశించారు. ఎన్డీఆర్ఎఫ్, హైడ్రా, ఎస్డీఆర్ఎఫ్ బృందాలు కూడా అలెర్ట్గా ఉన్నాయి