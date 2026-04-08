Heinrich Klaasen: SRH స్టార్ బ్యాటర్ హెన్రిచ్ క్లాసెన్ గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన పని లేదు. అతడు మైదానంలోకి దిగాడంటే ప్రత్యర్థి బౌలర్లకు చుక్కలు కనపడాల్సిందే. గ్రౌండ్లో ప్రత్యర్థి బౌలర్లకు కన్నీళ్లు తెప్పించే క్లాసెన్కు కన్నీళ్లు తెప్పించిందో ఓ వంటకం. అది మరేదో కాదు హైదరాబాద్ బిర్యానీ. కెప్టెన్ ఇషాన్ కిషన్, నితీశ్ కుమార్ రెడ్డి, హెన్రిచ్ క్లాసెన్ ఓ హోటల్కు వెళ్లారు. అయితే ఓ రెండు, మూడు ముద్దలు తిన్నాడో లేదో.. బిర్యానీ ఘాటుకు క్లాసెన్కి చెమటలు పట్టి, కళ్లలోంచి నీళ్లు ధారలుగా కారడం మొదలైంది. వెంటనే అతడు ఓ ఖర్చీఫ్ తీసుకుని తుడుకుంటూ కనిపించాడు. దీన్ని చూసిన ఇషాన్ కిషన్ పడి పడి నవ్వుకున్నాడు. ఈ వీడియోను తన ఇన్స్టాగ్రామ్ స్టోరీస్లో షేర్ చేసిన నితీశ్ రెడ్డి.. అతడు ఇబ్బంది పడే ఏకైక సమయం ఇదే అంటూ రాసుకొచ్చాడు. ప్రస్తుతం ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది.