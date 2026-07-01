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Bhagirath Bail Petition: భగీరథ్ బెయిల్ పిటిషన్పై నేడు హైకోర్టులో విచారణ
Published: Jul 01, 2026, 12:20 PM
|
Updated: Jul 01, 2026, 12:20 PM
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Bhagirath Bail Petition: భగీరథ్ దాఖలు చేసిన బెయిల్ పిటిషన్పై నేడు హైకోర్టులో విచారణ జరగనుంది. ఈ కేసులో కోర్టు నిర్ణయంపై ఆసక్తి నెలకొంది.
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