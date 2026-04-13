Singer Mangli Case: సింగర్ మంగ్లీ కేసులో హైడ్రామా.. మద్యం సేవించిన లాయర్..!

Singer Mangli Case: పంజాగుట్ట పోలీస్ స్టేషన్లో హైడ్రామా చోటుచేసుకుంది. సింగర్ మంగ్లీ కేసుకు సంబంధించి బాధితులతో కలిసి వచ్చిన ఒక అడ్వకేట్కు పోలీసులు ఆల్కహాల్ టెస్ట్ నిర్వహించారు. న్యాయవాది మద్యం సేవించి ఉన్నారనే అనుమానంతో బ్రీత్ అనలైజర్ పరీక్ష చేయగా.. రీడింగ్ 27గా నమోదైంది. ఇది డ్రైవింగ్కు అనుమతించదగిన పరిమితిలో ఉన్నప్పటికీ, స్టేషన్కు మద్యం సేవించి రావడంపై పోలీసులు అభ్యంతరం వ్యక్తంచేశారు. అయితే పోలీసుల తీరుపై న్యాయవాది తీవ్ర అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశారు. తాను రాత్రి మద్యం సేవించానని.. ఇప్పుడు ఎలా చూపిస్తుందని ప్రశ్నించారు. ఇందుకు సంబంధించిన వీడియో వైరల్ అవుతోంది.