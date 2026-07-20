/MLA Paidi Rakesh Reddy: ఆర్మూర్ లో హైటెన్షన్.. ఎమ్మెల్యే పైడి రాకేష్ రెడ్డి వర్సెస్ వినయ్ ల మధ్య సవాళ్ల పర్వం..

Mla Paidi Rakesh Reddy: ఆర్మూర్ లో హైటెన్షన్ వాతావరణం నెలకొంది. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఎన్నికల సమయంలో ఇచ్చిన హమీలు నెరవేర్చలేదని ఆర్మూర్ ఎమ్మెల్యే పైడి రాకేష్ రెడ్డి ప్రశ్నించారు. దీనికి కాంగ్రెస్ నేత వినయ్ కుమార్ రెడ్డి పైడి రాకేష్ రెడ్డి గతంలో ఇచ్చినహమీలు ఏమయ్యాయని కౌంటర్ వేశారు. దీంతో అంకాపూర్ లోని రాకేష్ రెడ్డి ఇల్లును ముట్టడిస్తామని ప్రకటించారు. ఎక్కడికక్కడ పోలీసులు కాంగ్రెస్, బీజేపీ నేతలను హౌస్ అరెస్ట్ లు చేశారు. శాంతి భద్రతల సమస్యలు తలెత్తకుండా చర్యలు చేపట్టారు. పలు చోట్ల కార్యకర్తల్నిపోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు.