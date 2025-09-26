Tirupati: తిరుపతిలో హై టెన్షన్.. బాలకృష్ణను వెంటనే అరెస్టు చేయాలని డిమాండ్..

High Tension In Tirupati: తిరుపతిలో హై టెన్షన్ వాతావరణం నెలకొంది. బాలకృష్ణను వెంటనే అరెస్టు చేయాలని వైసీపీ కార్యకర్తలు ఆందోళనను చేపట్టాయి. ఈ నేపథ్యంలో పోలీసులు పరిస్థితిని అదుపులోకి తీసుకువచ్చారు. జగన్ ను తిట్టిన బాలకృష్ణను వెంటనే అరెస్టు చేయాలని వారు డిమాండ్ చేశారు. జగన్ పై సైకో వ్యాఖ్యలను తీవ్రంగా ఖండించారు ఆందోళన చేపట్టారు.
