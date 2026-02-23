Srisailam Temple: శ్రీశైలంలో భారీగా పెరిగిన భక్తులు రద్దీ.. మల్లన్న దర్శనాలకు పొటెత్తిన భక్తులు..

Srisailam Temple: శ్రీశైలం శ్రీ భ్రమరాంబ సహిత మల్లీకార్జునస్వామి దేవాలయంలో భారీగా భక్తులు రద్దీ పెరిగింది. ఒకవైపు దర్శనాలకు 4 నుంచి ఆరుగంట సమయం పడుతుంది.మరోవైపు స్పర్ష దర్శనాలకు సైతం భక్తులు భారీగా క్యూలైన్ లలో వేచి ఉంటున్నారు. ఈ క్రమంలో భక్తులకు ఇబ్బందులు కల్గకుండా ప్రత్యేకంగా బారికెడ్లను ఏర్పాటు చేసి మరీ అధికారులు మల్లన్నస్వామి దర్శనాలు కల్గేలా చూస్తున్నారు. మరోవైపు మార్చి 3న చంద్రగ్రహణం నేపథ్యంలో ఆలయం మూసి వేసి ఉంచుతున్నట్లు అధికారులు ప్రకటించారు. రాత్రి శుధ్ది చేసి మరల భక్తుల్ని దర్శనాలకు అనుమతిస్తారు.