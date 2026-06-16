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Tirumala: తిరుమలలో ఏమాత్రం తగ్గని భక్తులు రద్దీ.. శిలాతోరణం వరకు క్యూ కట్టిన భక్తులు..

Written ByInamdar Paresh
Published: Jun 16, 2026, 10:20 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 10:20 PM IST
Huge devotees rush in tirumala temple

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