Dilsukhnagar: మలక్పేట్-దిల్సుఖ్నగర్ ప్రధాన రహదారిపై టిప్పర్ బీభత్సం సృష్టించింది. బ్రేకులు ఫేయిల్ అవడంతో రోడ్డు దాటుతున్న ఓ లారీని ఢీ కొట్టింది టిప్పర్. ఈ ఘటనలో టిప్పర్ ముందు భాగం డ్యామేజ్ అయింది. ఘటనా స్థలం నుండి టిప్పర్ డ్రైవర్ పారిపోయాడు. రోడ్డుపై అడ్డంగా టిప్పర్, లారీ ఉండటంతో రహదారిపై భారీగా ట్రాపిక్ జామ్ ఏర్పడింది. దిల్సుఖ్నగర్-మలక్పేట్ నుండి చాధర్ఘాట్ వరకు భారీగా ట్రాఫిక్ జామ్ అయింది. విషయం తెలుసుకున్న పోలీసులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకొని ట్రాఫిక్ క్లియర్ చేశారు. కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు పోలీసులు.