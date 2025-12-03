English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Hyderabad: దిల్‌సుఖ్‌నగర్‌లో టిప్పర్‌ బీభత్సం.. భారీగా ట్రాఫిక్ జామ్‌!

Dilsukhnagar: మలక్‌పేట్‌-దిల్‌సుఖ్‌నగర్‌ ప్రధాన రహదారిపై టిప్పర్‌ బీభత్సం సృష్టించింది. బ్రేకులు ఫేయిల్‌ అవడంతో రోడ్డు దాటుతున్న ఓ లారీని ఢీ కొట్టింది టిప్పర్‌. ఈ ఘటనలో టిప్పర్‌ ముందు భాగం డ్యామేజ్‌ అయింది. ఘటనా స్థలం నుండి టిప్పర్‌ డ్రైవర్ పారిపోయాడు. రోడ్డుపై అడ్డంగా టిప్పర్‌, లారీ ఉండటంతో రహదారిపై భారీగా ట్రాపిక్‌ జామ్‌ ఏర్పడింది. దిల్‌సుఖ్‌నగర్‌-మలక్‌పేట్‌ నుండి చాధర్‌ఘాట్‌ వరకు భారీగా ట్రాఫిక్‌ జామ్‌ అయింది. విషయం తెలుసుకున్న పోలీసులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకొని ట్రాఫిక్‌ క్లియర్‌ చేశారు. కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు పోలీసులు.

