Kadapa Husband Records Video: రాజంపేటలో ఘోర దుర్ఘటన చోటు చేసుకుంది. భార్య ఉరేసుకుని చనిపోతుంటే భర్త ఆ వీడియో రికార్డు చేశాడు. దీంతో ఆమె మృతి చెందింది. కళ్ల ముందే భార్య చనిపోతుంటే వీడియో తీసి సభ్య సమాజం సిగ్గుపడేలా చేశాడు. దీంతో స్థానికులు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. పోలీసులు వచ్చి డోర్ పగులగొట్టే సరికి ఆమె మృతి చెందింది. కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
Kadapa Husband Records Video: కడప జిల్లా రాజంపేటలో దారుణ ఘటన జరిగింది. కళ్ల ముందే భార్య ప్రాణాలు తీసుకుంటుంటే.. కనీసం కాపాడే ప్రయత్నం చేయకుండా, మొబైల్లో వీడియో తీస్తూ పైశాచికానందం పొందాడు ఓ భర్త. రాజంపేట పట్టణంలోని కొత్త బోయినపల్లిలో జరిగిన ఈ విషాద ఘటన ఇప్పుడు స్థానికంగా సంచలనం రేపుతోంది. శ్రీరామ్ శ్రీనివాసులు, రైల్వేలో లోకో పైలట్గా పనిచేస్తున్నాడు. భార్య కృష్ణవేణితో గత కొంతకాలంగా కుటుంబ కలహాలు నడుస్తున్నాయి. ఈ క్రమంలోనే ఇద్దరి మధ్య గొడవ జరిగినట్లు తెలుస్తోంది. మనస్థాపానికి గురైన కృష్ణవేణి గదిలోకి వెళ్లి ఉరివేసుకునే ప్రయత్నం చేసింది. అయితే, ఆమెను ఆపి ప్రాణాలు కాపాడాల్సిన భర్త శ్రీనివాసులు.. కిటికీ బయట నిలబడి ఆ దృశ్యాన్ని తన మొబైల్లో చిత్రీకరించాడు. నిందితుడిని పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకుని విచారిస్తున్నారు.