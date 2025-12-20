English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Viral Video: అదనపు కట్నం కోసం ప్రేమించి పెళ్లాడిన భార్యని అత్యంత కిరాతకంగా కొట్టి చంపిన భర్త.. వీడియో వైరల్!

Viral Video: వికారాబాద్‌ జిల్లా తాండూర్‌ పట్టణంలోని సాయిపూర్‌‌లో దారుణం జరిగింది. ప్రేమించి పెళ్లాడిన యువతిని అదనపు కట్నం కోసం వేధిస్తూ.. చిత్ర హింసలకు గురిచేసి అత్యంత అమానుషంగా కొట్టి చంపేశాడు ఓ దుర్మార్గుడు. పరమేశ్‌, అనూష ప్రేమించుకున్నారు. పరమేశ్‌ పట్టుబట్టడంతో అతని తల్లిదండ్రులకు ఇష్టం లేకపోయినా సరే, 8 నెలల క్రితం పెళ్లి జరిపించారు. ఆ తర్వాత కొన్ని రోజులకే అత్తమామలతో పాటు భర్త నుంచి వరకట్న వేధింపులు మొదలయ్యాయి. కొద్దిరోజులుగా కట్నం కోసం వేధిస్తున్న భర్త మరోసారి ఆమెతో  గొడవపడి తీవ్రంగా కొట్టాడు. దీంతో అనూష అపస్మారక స్థితిలోకి చేరుకుంది. ఇది గమనించిన స్థానికులు ఆస్పత్రికి తరలించగా.. చికిత్స పొందుతూ అనూష మృతి చెందింది. కాగా..అనూషను పరమేశ్‌ ఇంటి బయట విచక్షణారహితంగా కొట్టడం అక్కడి సీసీ కెమెరాల్లో రికార్డయ్యింది. దీనికి సంబంధించిన వీడియో ఇప్పుడు వైరల్‌గా మారింది.

