Hyderabad Police: వాట్సాప్ సైబర్ హ్యక్ కు గురైందని వెళ్తే.. జీ తెలుగు మహిళా జర్నలిస్ట్ పై పోలీసుల దౌర్జన్యం..

Cyber Police on Zee Telugu Anchor: తన వాట్సాప్ అకౌంట్ హ్యక్ కు గురైందని సైబర్ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసేందుకు వెళ్లిన జీతెలుగు జర్నలిస్ట్ పై పోలీసులు రెచ్చిపోయారు. ఆమె నుంచి కనీసం ఫిర్యాదు కూడా తీసుకొవడానికి ముందుగా ఆసక్తి చూపించలేదు. ఆదివారం ఎవరు రమ్మన్నారంటూ, 1930 కి కాల్ చేయాలని ఉచిత సలహా ఇచ్చారు. ఈక్రమంలో బాధిత జర్నలిస్టు తన గోడును లైవ్ లో చెప్పుకుంటు ఉండగా.. పోలీసులు ఆమె పట్లు దురుసుగా ప్రవర్తించారు. ఫోన్ ను లాక్కుని ఆమెపై మెన్ హ్యండ్లింక్ కు పాల్పడ్డారు.ఈ ఘటనపై జర్నలిస్టు సంఘాలు పోలీసుల తీరును ఖండించాయి.