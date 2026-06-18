Adulterated Paneer Seized In Hyderabad: ఈ దాడుల్లో భాగంగా అధికారులు సుమారు 825 కిలోల కల్తీ పనీర్ను సీజ్ చేశారు. వీటితో పాటు హోటళ్లు, ఫాస్ట్ ఫుడ్ సెంటర్లకు సరఫరా చేసేందుకు సిద్ధంగా ఉంచిన భారీ మొత్తంలో నకిలీ చీజ్, ఇతర తినుబండారాలను అధికారులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. నాణ్యమైన పాలకు బదులుగా సింథటిక్ పాలు, నాసిరకం పదార్థాలు, రసాయనాలను ఉపయోగించి ఈ కేంద్రాల్లో పనీర్ తయారు చేస్తున్నట్లు అధికారులు కనుగొన్నారు. పనీర్ బరువు పెంచడానికి, గట్టిదనం కోసం స్టార్చ్, మితిమీరిన నీరు, ఆరోగ్యానికి హాని కలిగించే నాన్-మిల్క్ ఫ్యాట్స్ కలిపి ఈ దందాను నడిపిస్తున్నట్లు తేలింది. ఇవి తింటే ప్రజలు తీవ్ర అనారోగ్యాల బారిన పడే ప్రమాదం ఉందని వైద్యులు హెచ్చరిస్తున్నారు.