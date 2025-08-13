Hyderabad in Danger Zone : హైదరాబాద్ రంగారెడ్డి జిల్లాలకు రేపటి వరకు రెడ్ అలర్ట్ ప్రకటించారు. మూడు రోజుల వరుసగా కుండపోత వర్షాలు కురుస్తున్న నేపథ్యంలో తెలుగు రాష్ట్రాలు బిక్కుబిక్కుమంటున్నాయి. ఇప్పటికే తెలంగాణలో పలు జలాశయాలు నిండిపోయాయి. లోతట్టు ప్రాంతాలు కూడా హైదరాబాద్లో జలమయమైపోయాయి. మరోవైపు హుస్సేన్ సాగర్ కూడా నిండికుండలా మారిపోయింది
Hyderabad in Danger Zone: హుస్సేన్ సాగర్ నిండుకుండల మారిపోయింది. ఉత్తర తెలంగాణలో రాత్రి నుంచి భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో హైదరాబాద్, రంగారెడ్డి జిల్లాలో భారీ వర్షాలు పడుతున్నాయి. ఆకస్మిక వరదలు వచ్చే అవకాశం ఉండదని అధికారులు చెబుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో హైదరాబాద్ వాసులు బిక్కుబిక్కుమంటున్నారు కూడా. భారీగా వరద నీరు వచ్చి చేరుతోంది. ఈ చుట్టుముట్టు ప్రాంతాలకు రెడ్ అలెర్ట్ కూడా జారీ చేశారు