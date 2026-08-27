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Published: Aug 27, 2026, 05:20 PM|Updated: Aug 27, 2026, 05:47 PM

ఆస్ట్రేలియా నుండి తన స్నేహితురాలతో కలిసి మూడు నెలల క్రితమే టికెట్లు బుక్ చేసుకున్నారు. సుహాసిని రెడ్డి హైదరాబాద్ నుండి వెళ్లడంతో, ఆమె స్నేహితురాలు ఆస్ట్రేలియా నుండి ఖాట్మాండ్‌కు వచ్చి అక్కడ ఇద్దరూ కలిశారు. టూర్స్ అండ్ ట్రావెల్స్ ద్వారా మొత్తం 29 మంది యాత్రకు బయలుదేరినట్లు సుహాసిని కుటుంబ సభ్యులు తెలిపారు. అయితే, మంగళవారం రాత్రి 8 గంటల నుండి సుహాసిని రెడ్డి ఫోన్ కలవకపోవడం, కొద్దిసేపటికే అక్కడ వరదలు వచ్చాయని తెలియడంతో కుటుంబ సభ్యులు తీవ్ర ఆందోళన చెందుతున్నారు. ఇప్పటికీ ఆమె ఆచూకీ లభించలేదని, ఎన్ని ప్రయత్నాలు చేసినా ఫలితం లేదని వారు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. గత ఆదివారం ఉదయం హైదరాబాద్ నుండి ఢిల్లీకి, అక్కడి నుండి కాట్మాండ్‌కు

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