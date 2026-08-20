/Hyderabad Traffic News: కేబీఆర్ పార్క్ చుట్టూ వన్‌ వే ట్రాఫిక్ ఇలా.. డ్రోన్ విజువల్స్..!

Hyderabad Traffic News: కేబీఆర్ పార్కు పరిసరాల్లో అమలు చేస్తున్న వన్వే ట్రాఫిక్ విధానాన్ని హైదరాబాద్ పోలీస్ కమిషనర్ వీసీ సజ్జనార్ పరిశీలించారు. ఎలాంటి ఆర్భాటాలు లేకుండా, సాధారణ పౌరుడిలా సివిల్ దుస్తుల్లో బైక్పై ప్రయాణిస్తూ క్షేత్రస్థాయి ట్రాఫిక్ ను ఆయన పర్యవేక్షించారు. ట్రాఫిక్ రద్దీ ఎక్కువగా ఉండే ఉదయం 10 గంట సమయంలో రోడ్ నంబర్ 45 నుంచి జూబ్లీ చెక్పోస్ట్, వెంకటగిరి, కేబీఆర్ పార్క్ ప్రధాన గేటు, ముగ్ధ జంక్షన్, బసవతారకం, అగ్రసేన్ చౌరస్తా, ఫిల్మ్నగర్ జంక్షన్ మీదుగా రెండు సార్లు బైక్పై తిరిగారు సీపీ సజ్జనార్.మధ్యాహ్నం మరోసారి ట్రాఫిక్ సరళిని పర్యవేక్షించారు. ప్రధాన కూడళ్లలో విధుల్లో ఉన్న పోలీసులతో మాట్లాడి క్షేత్రస్థాయి పరిస్థితులను అడిగి తెలుసుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా