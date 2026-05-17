/Uppal Ring Road: హైదరాబాద్ వాసులకు బిగ్ అలర్ట్.. ఉప్పల్ రింగ్ రోడ్డు మూసివేత..

Hyderabad Uppal Ring road: హైదరాబాద్ నుంచి వరంగల్ కు వెళ్లే వారికి కొన్ని రోజులు ఇబ్బందులు ఎదుర్కొవాల్సి ఉంటుంది. ఉప్పల్ రింగ్ రోడ్ ను తాత్కలికంగా మూసి వేశారు. ఉప్పల్-నారపల్లి ఎలివేటెడ్ కారిడార్ నిర్మాణ పనుల కోసం మూడు నెలల పాటు ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు కొనసాగనున్నాయి. రామంతాపూర్, హబ్సీగూడ నుంచి వరంగల్ వైపు వెళ్లే వాహనాలు పిస్తా హౌస్, లిటిల్ ఫ్లవర్ స్కూల్ వెనుక నుంచి బీరప్పగూడ మీదుగా వరంగల్ జాతీయ రహదారిని చేరుకునే మళ్లింపు చేపట్టారు. నాగోల్, ఎల్బీనగర్ వైపు నుంచి వరంగల్ వెళ్లే వాహనాలు హయత్నగర్ మీదుగా పెద్ద అంబర్పేట వద్ద కూడా మార్గంను డైవర్ట్ చేశారు.