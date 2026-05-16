Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Videos
  • /Moinabad Crime: మొయినాబాద్ ఫాంహౌస్‌లో దారుణం.. ఇద్దరు వృద్ధ మహిళల జంట హత్యలు కలకలం

Moinabad Crime: మొయినాబాద్ ఫాంహౌస్‌లో దారుణం.. ఇద్దరు వృద్ధ మహిళల జంట హత్యలు కలకలం

Written ByAruna MaharajuUpdated byAruna Maharaju
Published: May 16, 2026, 07:20 PM IST|Updated: May 16, 2026, 07:29 PM IST

Moinabad Crime: హైదరాబాద్ శివారులోని ఫాంహౌస్ వద్ద జంట హత్యల కలకలం రేగింది. మెయినాబాద్ లో ఉన్న ఓ ఫామ్ హౌస్ లో ఇద్దరు వృద్ధ మహిళల శవాలు బయటపడ్డాయి. తాండూరుకు చెందిన ఇద్దరు మహిళల నుంచి కొందరు అప్పులు తీసుకొని వాటిని తిరిగి చెల్లించలేదు. దీంతో ఆ అప్పు ఇచ్చిన మహిళలను హత్య చేయాలని పథకం పన్నారు. తాండూరులో వారిని కిడ్నాప్ చేసి ఫాంహౌస్ కు తీసుకొచ్చి చంపేశారు. అనంతరం శవాల ఆనవాళ్లు బయటకు రాకుండా వాటిని గొయ్యి తవ్వి శవాల్ని పూడ్చి పెట్టేశారు. ఫాంహౌస్ కు చేరుకున్న పోలీసులు మొదట శవాలను బయటకు తీశారు. కేసు నమోదు చేసి నిందితుల కోసం వెతుకుతున్నారు.

Recommended Videos

Vijayawada: విజయవాడ దుర్గగుడిలో ఘోర ప్రమాదం.. పెచ్చులూడి బాలిక తలకు తీవ్రగాయాలు
06:14

Vijayawada: విజయవాడ దుర్గగుడిలో ఘోర ప్రమాదం.. పెచ్చులూడి బాలిక తలకు తీవ్రగాయాలు

Patancheru: పటాన్‌చెరు మర్డర్‌ కేసు.. వెలుగులోకి సంచలన విషయాలు
02:48

Patancheru: పటాన్‌చెరు మర్డర్‌ కేసు.. వెలుగులోకి సంచలన విషయాలు

Bandi Bhageerath Case: బండి భగీరథ్ కోసం రంగంలోకి దిగిన పోలీసులు..ఇల్లు తనిఖీ చేసిన పోలీసులు!
18:40

Bandi Bhageerath Case: బండి భగీరథ్ కోసం రంగంలోకి దిగిన పోలీసులు..ఇల్లు తనిఖీ చేసిన పోలీసులు!

AP CM Chandrababu: గుడ్‌న్యూస్ చెప్పిన ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు..మూడో బిడ్డకు రూ.30,000..నాలుగో బిడ్డకు రూ.40,000!
06:45

AP CM Chandrababu: గుడ్‌న్యూస్ చెప్పిన ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు..మూడో బిడ్డకు రూ.30,000..నాలుగో బిడ్డకు రూ.40,000!

KTR Visits TIMS: ఎర్రగడ్డ టిమ్స్‌ ఆస్పత్రిని ప్రారంభించాలి: కేటీఆర్‌
01:24

KTR Visits TIMS: ఎర్రగడ్డ టిమ్స్‌ ఆస్పత్రిని ప్రారంభించాలి: కేటీఆర్‌

Live TV

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Bandi Bhagirath pocso case: పోక్సో కేసులో కీలక పరిణామం.. పోలీసుల ఎదుటలొంగిపోయిన బండి

Bandi Bhagirath pocso case: పోక్సో కేసులో కీలక పరిణామం.. పోలీసుల ఎదుటలొంగిపోయిన బండి

Bandi Bhagirath pocso case7 min ago
2

Hyderabad: హైదరాబాద్ వాసులకు బిగ్ అలర్ట్.. ఉప్పల్ వరంగల్ మార్గంలో రేపటి నుంచి

Hyderabad1 hr ago
3

Video Viral: గీత గోవిందం పాటతో మెస్మరైజ్ చేసి అస్సామీ బాలిక.. మంత్రి నారా లోకేష్

Minister nara lokesh1 hr ago
4

Tamil nadu Portfolios: సీఎం విజయ్ వద్ద కీలక బాధ్యతలు.. తమిళ నాడు మంత్రులకు శాఖలను

Tamil Nadu Cabinet3 hrs ago
5

Gujarat: మరీ ఇంత ఘోరమా..?.. అద్దె ఇవ్వడానికి డబ్బులు లేవని భార్య, కూతురిపై అత్యాచారం

Gujarat3 hrs ago