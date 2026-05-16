Moinabad Crime: హైదరాబాద్ శివారులోని ఫాంహౌస్ వద్ద జంట హత్యల కలకలం రేగింది. మెయినాబాద్ లో ఉన్న ఓ ఫామ్ హౌస్ లో ఇద్దరు వృద్ధ మహిళల శవాలు బయటపడ్డాయి. తాండూరుకు చెందిన ఇద్దరు మహిళల నుంచి కొందరు అప్పులు తీసుకొని వాటిని తిరిగి చెల్లించలేదు. దీంతో ఆ అప్పు ఇచ్చిన మహిళలను హత్య చేయాలని పథకం పన్నారు. తాండూరులో వారిని కిడ్నాప్ చేసి ఫాంహౌస్ కు తీసుకొచ్చి చంపేశారు. అనంతరం శవాల ఆనవాళ్లు బయటకు రాకుండా వాటిని గొయ్యి తవ్వి శవాల్ని పూడ్చి పెట్టేశారు. ఫాంహౌస్ కు చేరుకున్న పోలీసులు మొదట శవాలను బయటకు తీశారు. కేసు నమోదు చేసి నిందితుల కోసం వెతుకుతున్నారు.