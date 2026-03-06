IAF Sukhoi 30: ఇండియా సుఖోయ్ యుద్ద విమానం గల్లంతు..

IAF Sukhoi 30 Fighter Jet Missing: అస్సాంలో సుఖోయ్ యుద్ధ విమానం గల్లంతయింది. రాడార్ నుంచి సుఖోయ్ 30ఎంకేఐ సిగ్నల్ మిస్సింగ్ అయింది. దీని కోసం ఎయిర్ ఫోర్స్ గాలిస్తుంది. కర్బి ఆంగ్లాంగ్ జిల్లా పరిధిలోని మారుమూల కొండ ప్రాంతంలో సుఖోయ్ తట్టి యుద్ధ విమానం కుప్పకూలినట్లు అనుమానిస్తున్నారు. ఈ ఘటన స్థానిక ప్రజల్లో తీవ్ర భయాందోళనకు గురిచేసింది. జోర్హాట్ ఎయిర్ బేస్ నుండి బయలుదేరిన ఈ యుద్ధ విమానం సాయంత్రం 7 గంటల సమయంలో రాడార్ తో సంబంధాలు కోల్పోయినట్లు తెలుస్తుంది.
IAF Sukhoi 30 Fighter Jet Missing: చోకిహోల పరిధిలోని నిలిప్ బ్లాక్ సమీపంలోని కొండ ప్రాంతంలో ఈ ప్రమాదం జరిగి ఉండవచ్చని భావిస్తున్నారు. ప్రమాద సమయంలో కొండల వైపు నుండి ఒక్కసారిగా భారీ పేలుడు శబ్దం వినిపించిందని స్థానిక గ్రామస్థులు తెలిపారు. చీకటి పడిన తర్వాత సంభవించిన ఈ పేలుడు దాటికి ఇళ్లలో ఉన్నవారు భయంతో బయటకు పారులు తీశారు. శబ్దం వచ్చిన దిశ నుండి దట్టమైన పొగలు అలుముకున్నాయని కొందరు ప్రత్యక్ష సాక్షులు పేర్కొన్నారు. ప్రమాదం జరిగిన ప్రాంతం దట్టమైన అడవులు ఎత్తైన కొండలతో కూడి ఉండడంతో అటువైపు వెళ్ళడం ప్రజలకు కష్ట సాధ్యంగా మారింది. విమానాన్ని గుర్తించడానికి భారత వాయుసేన బృందం రంగంలోకి దిగింది. యుద్ధ విమానం కూలినట్టుగా ఆ సమాచారం దానికి సంబంధించి యుద్ధ విమానం