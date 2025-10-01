Ibomma: మా జోలికి రావొద్దు.. హైదరాబాద్ పోలీసులకు ఐబొమ్మ హెచ్చరిక..

ibomma piracy: తెలుగు సినీ పరిశ్రమకు ఐబొమ్మ భారీగా నష్టాలు తీసుకుని వస్తుంది.ఈ క్రమంలో ఇప్పటికే సినిమా ఇండస్ట్రీ దీని విషయంలో హైదరాబాద్ సైబర్ పోలీసులకు ఫిర్యాదులు ఇచ్చారు. ఐబొమ్మ సహా 65 పైరసీ వెబ్సైట్లపై హైదరాబాద్ సైబర్ క్రైమ్ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసింది. ఈ నేపథ్యంలో.. సీవీ ఆనంద్ మాట్లాడుతూ, ఐబొమ్మ వంటి సైట్లను ఎంతటి సాంకేతికత వాడినా వదిలిపెట్టేది లేదని, అంతర్జాతీయ సంస్థల సహకారంతో వారిని పట్టుకుంటామని గట్టి హెచ్చరికలు జారీ చేశారు. ఈ క్రమంలో ఐబొమ్మ తమ జోలికి పోలీసులు రావొద్దని, ఒక వేళ తమను ఛేజ్ చేస్తే వారికి చుక్కలు చూపిస్తామంటూ హెచ్చరిస్తు పోలీసులకే సవాల్ విసిరింది.