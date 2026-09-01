/సెప్టెంబర్ మొదటి వారంలో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు.. ఏయే రాష్ట్రాల్లో అంటే?

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Written ByRenuka Godugu
Published: Sep 01, 2026, 11:40 AM|Updated: Sep 01, 2026, 11:46 AM

కోస్తాంధ్ర, యానం, రాయలసీమ, కర్ణాటక, తమిళనాడు, పుదుచ్చేరి, కరైకాల్, తెలంగాణలోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఈ నెల ఐదవ తేదీ వరకు వర్షాలు కురుస్తాయని అంచనా వేస్తున్నారు. అల్పపీడనం, రుతుపవన ద్రోణి ప్రభావం వల్ల సముద్రం అల్లకల్లోలంగా ఉండే అవకాశం ఉందని ఐఎండి హెచ్చరించింది. ముఖ్యంగా తమిళనాడు తీరం, గల్ఫ్ ఆఫ్ మన్నార్, శ్రీలంక పరిసర ప్రాంతాలు, అండమాన్ సముద్రం, పశ్చిమ బెంగాల్ తీర ప్రాంతాల్లో అలలు ఉధృతంగా ఉండవచ్చని, కావున మత్స్యకారులు సముద్రంలో వేటకు వెళ్లవద్దని సూచించింది. తెలంగాణ విషయానికి వస్తే, భూపాలపల్లి, ములుగు, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం, మహబూబాబాద్ జిల్లాల్లో మోస్తరు వర్షాలు, మెదక్ మరియు సిద్దిపేట జిల్లాల్లో తేలికపాటి జల్లులు పడే అవకాశం ఉందని తెలిపింది. అయితే, ఐఎండి సమాచారం ప్రకారం

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