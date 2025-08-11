Rains in Andhra pradesh: ఏపీలో కుండపోత వానలు.. వాతావరణ కేంద్రం కీలక హెచ్చరిక..

Rains in ap: బంగాళా ఖాతంలో ఏర్పడిన ద్రోణి ప్రభావం కారణంగా ఏపీలో రానున్న రెండు మూడు రోజుల పాటు భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని వాతావరణ కేంద్రం అలర్ట్ ను జారీ చేసింది. ముఖ్యంగా ఉత్తర కోస్తాంధ్ర, వాయువ్య బంగాళ ఖాతం, పశ్చిమ బంగాళ ఖాతం, యానం పరిసర ప్రాంతాలు, ఉత్తరాంధ్ర మీదుగా అల్పపీడనం ప్రభావం ఉంటుందని ఐఎండీ హెచ్చరించింది. పల్నాడు, ప్రకాశం, తిరుమల, అల్లురీ సీతారామరాజు జిల్లాల్లో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని వాతావరణ కేంద్రం అలర్ట్ జారీ చేసింది. ముఖ్యంగా వేటకు వెళ్లే మత్య్సకారులు వెళ్లడం మానుకొవాలని అధికారులు సూచించారు. బలమైన ఈదురుగాలులతో పాటు, భారీగా వర్షాలు కురుస్తాయని వాతావరణ కేంద్రం హెచ్చరికల్ని జారీచేసింది.