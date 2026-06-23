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Hyderabad: హైదరాబాద్ వాసులకు అలర్ట్.. మరికాసేపట్లో నగరంలో భారీ వర్షం, రంగంలోకి దిగిన GHMC, హైడ్రా!

Published: Jun 23, 2026, 08:00 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 08:07 PM IST

Telangana Weather Heavy Rain Alert:  లోతట్టు ప్రాంతాల్లో నీరు నిల్వ ఉండకుండా ముందస్తుగా చర్యలు తీసుకోవడానికి రెడీగా ఉన్నారు. వచ్చే ఐదు రోజుల పాటు వరుసగా వానలు ఉంటాయని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా భారీ వర్షాలు పడతాయని అధికారులు హెచ్చరికలు ఇస్తున్నారు.  నిన్నటి వర్షానికి హైదరాబాద్‌లో ప్రజలు ఎంతలా ఇబ్బంది పడ్డారు. హైదరాబాద్‌లో కాసేపట్లో వర్షం పడే అవకాశం ఉందని, దీనిపై GHMC అధికారులను IMD అలర్ట్ చేసింది. రోడ్ల మీద నీళ్లు నిలవకుండా ఉండటానికి అధికారులు ముందస్తుగా సిద్ధమయ్యారు. అలాగే రాబోయే ఐదు రోజుల పాటు వానలు ఉంటాయని వాతావరణ శాఖ స్పష్టంగా చెప్పింది. రాష్ట్రంలోని కొన్ని జిల్లాలకు వాతావరణ శాఖ ఎల్లో అలర్ట్ కూడా జారీ చేసింది.

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