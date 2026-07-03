Telangana Weather Update: రాష్ట్రవ్యాప్తంగా గంటకు 30 నుంచి 40 కిలోమీటర్ల వేగంతో ఈదురు గాలులు వీస్తాయని తెలిపింది. రాజధాని హైదరాబాద్లో ఈరోజు ఆకాశం మేఘావృతమై ఉండగా, సాయంత్రం నుండి రాత్రి వరకు వర్షం కొనసాగే అవకాశం ఉంది. రానున్న ఏడు రోజుల పాటు పలు జిల్లాల్లో భారీ నుండి మోస్తరు వర్షాలు పడవచ్చు. నిన్న రాత్రి నుంచి నేటి ఉదయం వరకు కూడా పలు ప్రాంతాల్లో వర్షాలు కురిశాయి. జూలై 9వ తేదీ వరకు ఈ వర్షాల ప్రభావం కొనసాగే అవకాశం ఉంది. ఆదిలాబాద్, కొమరం భీం, ఆసిఫాబాద్, మంచిర్యాల, నిర్మల్ జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు పడే ఛాన్స్ ఉంది. అలాగే నిజామాబాద్, జగిత్యాల, ములుగు, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం, ఖమ్మం, నలగొండ,