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మారిన వాతావరణం.. ఏపీపై ద్రోణి, ఆవర్తనం విరుంబనం! తీవ్ర హెచ్చరికలు జారీ చేసిన IMD!
Written By
Renuka Godugu
Published: Sep 17, 2026, 12:40 PM
|
Updated: Sep 17, 2026, 12:40 PM
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IMD Issues Heavy Rainfall Warning Due to Trough and Cyclonic Circulation
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