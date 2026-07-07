/తెలంగాణలో రాగల వారం రోజుల పాటు భారీ వర్షాలు.. ఆ జిల్లాలకు వాతావరణ శాఖ అలర్ట్!

Telangana Heavy Rains: గంటకు 50 నుంచి 60 కిలోమీటర్ల వేగంతో ఈదురు గాలులు వీస్తాయని, ఈరోజు, రేపు ఈ గాలుల తీవ్రత మరింత పెరిగే అవకాశం ఉందని అధికారులు సూచించారు. ఈ నేపథ్యంలో ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని, అవసరం లేని పక్షంలో బయటకు రావద్దని హెచ్చరికలు జారీ చేశారు. వారం రోజుల పాటు పలు జిల్లాల్లో ఈదురు గాలులతో కూడిన వర్షాలు కురుస్తాయని హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం తెలిపింది. ఆదిలాబాద్, కొమరం భీం, ఆసిఫాబాద్, మంచిర్యాల, నిర్మల్, నిజామాబాద్, జగిత్యాల, రాజన్న సిరిసిల్ల, కరీంనగర్, పెద్దపల్లి, జయశంకర్ భూపాలపల్లి, ములుగు, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం, ఖమ్మం జిల్లాల్లో భారీ వర్ష సూచన ఉందని వాతావరణ శాఖ అధికారులు హెచ్చరించారు. గంటకు 50 నుంచి