Telangana: వాతావరణ శాఖ కీలక హెచ్చరిక‌.. 20 జిల్లాలకు ఎల్లో అలెర్ట్‌..!

Telangana Weather Update: తెలంగాణలోని ఈ జిల్లాల్లో రానున్న రెండు రోజుల్లో ఎండ తీవ్రత గరిష్ట స్థాయికి చేరడంతో పాటు అక్కడక్కడ ఈదురుగాలులతో వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉండబోతుంది. తెలంగాణలో భిన్న వాతావరణం నెలకుంది. రోజు రోజుకు రాష్ట్రంలో ఎండలు మండిపోతున్నాయి. పగటి ఉష్ణోగ్రతలు ఇప్పటికే 40 డిగ్రీలు దాటాయి. ఇక భద్రాచలం మహబూబ్నగర్ ప్రాంతాల్లో ఎండ తీవ్రత పెరిగింది. అయితే, వాతావరణ శాఖ మాత్రం రాష్ట్ర ప్రజలకు శుభవార్త తెలిపింది. రానున్న రెండు రోజుల్లో ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని తెలిపింది. ఈ మేరకు రాష్ట్రంలోని 20 జిల్లాలకు ఎల్లో అలర్ట్ జారీ చేసింది. ఇక జిల్లాల్లో రానున్న రెండు రోజుల్లో ఎండ తీవ్రత గరిష్ట స్థాయికి చేరడంతో పాటు అక్కడక్కడ ఈదురు గాలులతో కూడిన వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందంటుంది.