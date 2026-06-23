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AP Gold Mine:ఏపీలో తవ్వుకున్నంత బంగారం.. రేపే జొన్నగిరి ప్రైవేట్ గోల్డ్ మైన్ ప్రాజెక్టు ప్రారంభించనున్న చంద్రబాబు!

Published: Jun 23, 2026, 08:00 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 08:06 PM IST

Jonnagiri Gold Mine: జొన్నగిరిలో ఏర్పాటు చేసిన దేశంలోనే మొట్టమొదటి ప్రైవేట్ గోల్డ్ మైన్ ప్రాజెక్టు ప్రారంభోత్సవంతో పాటు, కంపెనీకి సంబంధించిన రెండో యూనిట్ పనులకు కూడా సీఎం చంద్రబాబు రేపు శంకుస్థాపన చేయనున్నారు. ఈ పెద్ద ప్రాజెక్ట్ వల్ల ఆంధ్రప్రదేశ్ దేశంలో బంగారం ఉత్పత్తి చేసే ముఖ్యమైన రాష్ట్రాల జాబితాలో ముందు వరుసలోకి వచ్చేస్తుంది. ఒకప్పుడు రాళ్ల సీమ అని పిలిచే రాయలసీమ, ఇకపై రతనాల సీమ మాత్రమే కాదు, అంతకంటే ఎక్కువగా కనకపు సీమగా మారబోతోంది. జొన్నగిరి ప్రాంతంలో అధికారికంగా బంగారు గనుల తవ్వకాలు మొదలవ్వడం వల్ల ఆంధ్రప్రదేశ్ దేశంలోనే ఒక కీలక రాష్ట్రంగా నిలుస్తుంది. ఇన్నాళ్లూ వర్షం పడితే వజ్రాలు దొరుకుతాయని చెప్పుకునే జొన్నగిరిలో, ఇప్పుడు బంగారాన్ని తీసే

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