Indira Gandhi: ఎర్రగడ్డలో ఘనంగా మాజీ ప్రధాని ఇందిరా గాంధీ జయంతి వేడుకలు

Indira Gandhi Jayanthi Celebrations: మాజీ ప్రధాని ఇందిరా గాంధీ జయంతి వేడుకలు జూబ్లీహిల్స్ నియోజకవర్గం ఎర్రగడ్డలో ఘనంగా జరిగాయి. ఇందిరా గాంధీ విగ్రహానికి పూలమాల వేసి నివాళులర్పించారు జూబ్లీహిల్స్ ఎమ్మెల్యే నవీన్ యాదవ్. అనంతరం జయంతి సందర్భంగా ఏర్పాటు చేసిన కేక్ కటింగ్ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. భారతదేశ అభ్యున్నతి కోసం ఇందిరా గాంధీ చేసిన అపూర్వ సేవలను కొనియాడారు. దేశ నిర్మాణంలో ఆమె పాత్ర అమోఘమైందని..ప్రజల సంక్షేమమే ఆమె రాజకీయ జీవితం యొక్క ప్రధాన ధ్యేయమైందని తెలిపారు. వ్యవసాయ రంగం సహా పలు కీలక రంగాల్లో భారతదేశం స్వావలంబన దిశగా అడుగులు వేసిందన్నారు నవీన్యాదవ్.