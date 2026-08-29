/ఇందిరమ్మ ఇళ్ల కేటాయింపులో అద్భుతం.. లక్కీ డ్రా టోకెన్ తీసిన చిన్నారి కుటుంబానికే లభించిన ఇల్లు!

మొదటి దశలో భాగంగా కుత్బుల్లాపూర్, కంటోన్మెంట్, రాజేంద్రనగర్, నాంపల్లి నియోజకవర్గాల్లో మొత్తం 7,350 ఇందిరమ్మ ఇళ్లను అందించేందుకు లక్కీ డ్రా నిర్వహించారు. రాజేంద్రనగర్ నియోజకవర్గంలోని మైలార్రేవుపల్లిలో జరిగిన ఈ లక్కీ డ్రాలో మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాస్ రెడ్డి పాల్గొన్నారు. ఒక చిన్నారి చేతుల ద్వారా మంత్రి లాటరీ టోకెన్ తీయించారు. ఆ చిన్నారి తీసిన టోకెన్ ద్వారా ఆ కుటుంబానికి ఇల్లు లభించింది. చిన్న పిల్లలు దేవుళ్ళతో సమానమని మంత్రి పొంగులేటి అన్నారు. పేదల సొంతింటి కల తీర్చాలనే ప్రభుత్వ సంకల్పానికి దేవుడి ఆశీస్సులు తోడయ్యాయని ఆయన పేర్కొన్నారు. చిన్నారి తీసిన లక్కీ డ్రా ద్వారా ఆ కుటుంబానికి ఇల్లు రావడం అందరినీ సంతోషపెట్టిందని తెలిపారు. కులమతాలు, రాజకీయ పార్టీలతో సంబంధం లేకుండా