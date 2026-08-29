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Published: Aug 29, 2026, 08:00 AM|Updated: Aug 29, 2026, 08:48 AM

మొదటి దశలో భాగంగా కుత్బుల్లాపూర్, కంటోన్మెంట్, రాజేంద్రనగర్, నాంపల్లి నియోజకవర్గాల్లో మొత్తం 7,350 ఇందిరమ్మ ఇళ్లను అందించేందుకు లక్కీ డ్రా నిర్వహించారు. రాజేంద్రనగర్ నియోజకవర్గంలోని మైలార్‌రేవుపల్లిలో జరిగిన ఈ లక్కీ డ్రాలో మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాస్ రెడ్డి పాల్గొన్నారు. ఒక చిన్నారి చేతుల ద్వారా మంత్రి లాటరీ టోకెన్ తీయించారు. ఆ చిన్నారి తీసిన టోకెన్ ద్వారా ఆ కుటుంబానికి ఇల్లు లభించింది. చిన్న పిల్లలు దేవుళ్ళతో సమానమని మంత్రి పొంగులేటి అన్నారు. పేదల సొంతింటి కల తీర్చాలనే ప్రభుత్వ సంకల్పానికి దేవుడి ఆశీస్సులు తోడయ్యాయని ఆయన పేర్కొన్నారు. చిన్నారి తీసిన లక్కీ డ్రా ద్వారా ఆ కుటుంబానికి ఇల్లు రావడం అందరినీ సంతోషపెట్టిందని తెలిపారు. కులమతాలు, రాజకీయ పార్టీలతో సంబంధం లేకుండా

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ఇందిరమ్మ ఇళ్ల కేటాయింపులో అద్భుతం.. లక్కీ డ్రా టోకెన్ తీసిన చిన్నారి కుటుంబానికే లభించిన ఇల్లు!
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